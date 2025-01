Governador Wanderlei nomeia gestores para a Secretaria dos Esportes, Itertins e Agência de Mineração

da redação

Em mais uma ação dentro das mudanças administrativas no Poder Executivo no começo de 2025, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nomeou três nomes para o primeiro escalão. Os gestores são da Secretaria dos Esportes e Juventude, Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins) e da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto).

Todos os secretários e presidentes de autarquias foram exonerados no dia 27 de dezembro de 2024. A recondução ou nomeação dos titulares de todas as pastas começou no dia 2 de janeiro, quando saiu a primeira lista com dez gestores que retornaram às pastas.

Veja quem são os nomeados nos atos publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (8):