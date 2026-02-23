Governo do Tocantins libera última parcela dos R$ 278 milhões para infraestrutura municipal

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, autorizou nesta segunda-feira, 23, a liberação de R$ 16.119.839,33 por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. Desse montante, R$ 8.253.336,67 vão para 14 municípios que já cumpriram todas as exigências para receber a última parcela do programa. Os R$ 7.866.502,66 restantes serão repassados assim que as demais cidades regularizarem as pendências técnicas e administrativas.

Por Redação

Instituído em 2021, o programa prevê o repasse total de R$ 278 milhões aos 139 municípios tocantinenses. Até o momento, 93% desse valor já foi transferido. A assinatura da liberação ocorreu no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, em ato que também incluiu a entrega de maquinários rodoviários e a assinatura de ordens de serviço para novas obras de pavimentação asfáltica.

Segundo o Governo do Estado, o Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego tem como foco a infraestrutura urbana e de apoio à atividade econômica. Os convênios firmados com as prefeituras contemplam ações como pavimentação e recapeamento de vias urbanas, construção e revitalização de praças, centros esportivos, áreas de lazer e outras estruturas consideradas prioritárias pelos municípios.

O presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Túlio Labre, afirmou que os municípios já considerados aptos pelo órgão tiveram os recursos liberados. De acordo com ele, o programa vem possibilitando a execução de obras de infraestrutura viária e o Governo mantém tratativas com as prefeituras que ainda precisam concluir etapas para acessar a parcela final dos recursos.

Para o prefeito de Cristalândia e presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Big Jow, a liberação dos valores contribui para investimentos em infraestrutura, área apontada por prefeitos como uma das principais demandas locais.

A prefeita de Esperantina, Tota do Francimar, destacou que os recursos destinados ao município serão aplicados em obras voltadas, entre outros pontos, à melhoria do acesso a três escolas da rede municipal. Segundo ela, o conjunto de intervenções inclui recapeamento e novas pavimentações em vias que também servem ao escoamento da produção da agricultura familiar.

Maquinários e equipamentos

Durante a cerimônia, o Governo do Estado e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) formalizaram a entrega de maquinários e equipamentos direcionados à infraestrutura urbana e rural. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares da bancada federal, no âmbito do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promac), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As ações abrangem obras de pavimentação asfáltica, aquisição de caminhões e equipamentos para gestão de resíduos sólidos, apoio a obras estruturantes e construção de pontes, com atendimento previsto a 64 municípios.

O superintendente da Codevasf no Tocantins, César Félix Fragoso, ressaltou que, com essas parcerias, mais de 50 municípios devem ser contemplados com obras de pavimentação e pontes, em projetos já em execução e em iniciativas em fase de implantação.

Segurança pública

Na mesma ocasião, o governador Wanderlei Barbosa entregou cinco caminhonetes modelo L200 Triton e dois SUVs modelo Trailblazer à Polícia Civil do Tocantins. Os veículos serão utilizados em operações da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote) e de outras unidades da corporação.

Participação

A solenidade contou com a presença de senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos de mais de 90 municípios, secretários de Estado e presidentes de autarquias.