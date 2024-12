Governo do Tocantins realiza mais de 16 mil cirurgias eletivas em 2024

da redação

Ações estratégicas do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), garantem a realização de cirurgias eletivas e a realização de 16 mil procedimentos em 2024. “Foi um atendimento nota 10, não demorou nem um mês para eu fazer a cirurgia, até comentei com a minha mulher que achei muito rápido, pensei que por ser de graça, pelo SUS [Sistema Único de Saúde], ia demorar”. Este é o relato de Marcos Vinicius Francisco Passarinho, morador de Formoso do Araguaia, que no dia 26 de novembro deste ano realizou procedimento de postectomia no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

O número alcançado pelas equipes da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) é 61,25% maior que os 10 mil procedimentos planejados para todo o ano. Os pacientes retirados do Sistema de Gerenciamento de Fila de Espera de Procedimentos Eletivas (Sigle) foram atendidos em hospitais estaduais, unidades municipais conveniadas e rede privada contratada para este fim.

Moradora do povoado de Jacilândia, em Araguanã, Wanessa Cristina Gomes Ferreira, também realizou procedimento eletivo em novembro deste ano, no Hospital Regional de Xambioá. “Fizeram a solicitação da minha laqueadura em outubro e, no dia 16 de novembro, já fiz a cirurgia, graças a Deus foi muito rápido. Todos do hospital me trataram muito bem e foram muito atenciosos”, relata.

O governador Wanderlei Barbosa destaca a importância da valorização dos profissionais e do olhar atento para a população que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS). “A população pode seguir tranquila, pois continuaremos no propósito de melhorar a vida das pessoas”, afirma o governador.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, as cirurgias eletivas continuam sendo realizadas em todo o nosso estado. “Não houve suspensão nos atendimentos e nossas equipes têm atuado, conforme determinação do governador Wanderlei Barbosa, para que os tocantinenses que necessitam dos procedimentos sejam atendidos com celeridade e qualidade. Nos últimos 15 dias, por exemplo, foram quase 400 pacientes retirados da fila de espera”, destaca.

Dados

Desde o início da atual gestão, em outubro de 2021, o Governo do Tocantins já realizou 46.298, um aumento de 147% na realização de cirurgias, em comparação ao período de 2016 a 2020, quando foram feitos 18.693 procedimentos.