Governo fará investimentos no Jalapão que receberá trechos asfaltados, pontes e base dos Bombeiros

da redação

O governador Wanderlei Barbosa esteve nesse sábado, 22, na cidade de São Félix, onde assinou cinco Ordens de Serviço (OS), que, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), visa asfaltar trechos da região do Jalapão, além da construção de novas pontes. Somadas, essas obras representam um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, marcando um momento histórico para o Jalapão, atendendo a um antigo clamor por infraestrutura na região.

Durante a solenidade, que ocorreu no Centro de Convenções e Eventos Antônio Pereira Pugas, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância dessas assinaturas para a região e como as obras vão trazer melhorias para as cidades jalapoeiras. “Presenciamos um momento importantíssimo para essa região. Queremos muito estruturar a região do Jalapão respeitando as regras ambientais, de forma sustentável, que compreenda a realidade local. Sabemos que com as vias recuperadas, São Félix vai progredir e toda região ganha muito”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Avanços na Infraestrutura Viária

As assinaturas de Ordens de Serviço, contemplam trechos que dão acesso à cidade de São Félix. Foi assinada a execução de 25 km de extensão de pavimentação asfáltica do trecho que liga a TO-247 à TO-030, com um investimento de mais de R$ 55 milhões.

O outro documento assinado, trata-se da Ordem de Serviço para a pavimentação asfáltica do trecho que liga a ponte sobre o Rio Sono até São Félix, com 50 km de extensão. O projeto é estimado em mais de R$ 132 milhões.

O Governador assinou, ainda, a Ordem de Serviço para executar a pavimentação asfáltica da cidade de São Félix até a comunidade quilombola Povoado do Prata. A obra receberá um investimento de R$ 50 milhões, que contemplará 20 km de extensão até uma das comunidades tradicionais do Jalapão.

As obras contemplam a realização dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, Obras de Arte Correntes (OAC), Obras de Arte Especiais (OAE) e sinalização. Para o presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura, Márcio Pinheiro, a ação demonstra o compromisso do Governo do Tocantins com uma das áreas mais importantes do Estado. “Esse momento representa um grande avanço para o Jalapão, que é uma área conhecida mundialmente e agora ganha estrutura digna. As obras não vão apenas possibilitar um maior acesso ao turismo, mas permitir ao tocantinense conhecer a região e possibilitar ainda mais serviços e políticas públicas para São Félix e região”, reforçou o secretário.

Construção de Pontes

Durante o evento foram assinadas, também, Ordens de Serviço para construções de pontes em vias estaduais na região do Jalapão. Uma delas fica localizada sobre o Rio Vermelho, entre Lagoa do Tocantins e São Félix, na TO-247, com extensão de 74,20 metros. O valor da obra é superior a R$ 4 milhões.

A outra ponte a ser construída está localizada na Rodovia TO-110, entre São Félix e Lizarda, sobre o Rio Caracol. A estrutura atual de madeira será substituída por uma nova ponte de concreto, com extensão de 98,80 metros e um investimento avaliado em R$ 7 milhões, conforme a Ordem de Serviço emitida.

Impactos positivos para o turismo e comunidade local

A infraestrutura adequada vai possibilitar o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação e abrirá novas oportunidades para o crescimento sustentável da região. Momento que o morador Amilton da Silva Garces, tanto sonhou. Pioneiro de São Félix e um dos responsáveis pela emancipação da cidade, que antes pertencia a Novo Acordo, Amilton, hoje aos 77 anos, testemunhou mais um episódio histórico do Jalapão.

“Esse momento é histórico para o nosso povo, eu conheço todos esses trechos, nasci e me criei aqui e sei das nossas dificuldades. O governador Wanderlei Barbosa está de parabéns, pois olhou para o Jalapão, eu estou muito feliz em testemunhar esse episódio, pois aqui é nossa casa e agora, finalmente, vai ganhar boas vias”, celebrou Amilton Garces, um dos moradores mais antigos da cidade.

Com a iniciativa do Governo do Tocantins espera-se não apenas melhorar a mobilidade e segurança dos moradores, mas também impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico, aproveitando o potencial natural do Jalapão. O município de São Félix, destaca-se por suas paisagens naturais com cachoeiras, fervedouros e trilhas, além de rica herança cultural, incluindo comunidades quilombolas.

Yolanda Ribeiro Gomes, natural de São Félix, dedica-se há cinco anos à venda de artesanatos e roupas ecológicas. Como pequena empresária, ela almeja expandir seus negócios e acredita que o novo asfalto irá impulsionar as vendas. “A chegada do asfalto vai ser ótima, é um sonho que esperamos por anos. O Jalapão é uma grande área turística e com vias estruturadas esperamos aumentar também as vendas e os negócios na região”, comentou.

Sede do Corpo de Bombeiros em São Félix

Na oportunidade o Governador assinou um termo de entrega em colaboração com o Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), oficializando a doação de uma área estratégica para a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins (CBMTO) no município.

O terreno doado fica localizado no Loteamento Jalapão, contemplando 2 mil hectares, distribuídos em 20 m². A presença do Corpo de Bombeiros em São Félix vai promover a preservação ambiental, além de fortalecer a segurança local, em um ponto turístico importante para o Tocantins.

O comandante-geral dos Bombeiros, coronel Peterson Queiroz de Ornelas, pontuou que a unidade vai fortalecer a segurança ambiental em uma das áreas mais expressivas do turismo estadual. “Esta iniciativa representa um avanço significativo para a segurança pública em São Félix. Nós estamos recebendo uma boa área e vamos estudar formas de construir um Quartel modelo para o Jalapão”, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros.