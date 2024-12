Governo recomenda população de Aguiarnópolis e região evite contato com água do Rio Tocantins

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e da Defesa Civil Estadual, emitiu um alerta à população que vive em torno do Rio Tocantins, próximo a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, sobre alto risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à possível queda de cargas com produtos químicos durante o colapso de parte da ponte da BR-226, entre o Tocantins e o Maranhão.

A Semarh recomenda que os moradores dos municípios afetados evitem qualquer contato direto com a água do Rio Tocantins no trecho atingido pelo acidente, incluindo banhos e o consumo de água. A orientação é destinada, especialmente, às populações de Aguiarnópolis, Maurilândia do Tocantins, Tocantinópolis, São Miguel do Tocantins, Praia Norte, Carrasco Bonito, Sampaio, Itaguatins, São Sebastião do Tocantins e Esperantina, no Tocantins, e de Estreito, Porto Franco, Campestre, Ribamar Fiquene, Governador Edson Lobão, Imperatriz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, no Maranhão.

Equipes técnicas dos dois estados, em parceria com outros órgãos competentes, estão mobilizadas para monitorar a situação. Os trabalhos incluem a avaliação da qualidade da água e possíveis impactos ambientais, planejamento e execução de ações para conter a contaminação do rio e operações para a remoção dos veículos submersos.

A Semarh destaca que manterá a sociedade informada sobre os desdobramentos da ocorrência e as medidas adotadas para mitigar os impactos ambientais. Mais informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações e das ações emergenciais.

Colapso de Ponte em Rodovia Federal

Uma parte da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como Ponte JK, localizada na rodovia federal BR-226, que liga os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, desabou na tarde deste domingo, 22. O incidente resultou no colapso da ponte e na queda de caminhões no Rio Tocantins, sendo confirmada a presença de cargas com substâncias perigosas, incluindo defensivos agrícolas e produtos químicos corrosivos.