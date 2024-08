Já está na Aleto, PL que institui Dia do Senhor do Bonfim como feriado estadual

da redação

O Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa (Aleto), nesta sexta-feira (16/08), um projeto de lei que propõe instituir o Dia do Senhor do Bonfim como feriado estadual. Conforme o projeto, a data celebrada anualmente no dia 15 de agosto é uma das mais relevantes manifestações de fé no Estado, atraindo fiéis de diversas regiões do Tocantins para as cidades que recebem a celebração religiosa.

Em sua justificativa, Wanderlei Barbosa ressaltou a importância cultural e religiosa do Dia do Senhor do Bonfim para a população tocantinense. “É uma celebração de significativa integração sociocultural, que, além de seu valor espiritual, se mostra uma ferramenta essencial para o fortalecimento da identidade regional e o desenvolvimento social das comunidades envolvidas”, afirmou o governador.

Além do reconhecimento cultural, a proposta visa promover o turismo religioso, visto como impulsionador do desenvolvimento econômico e social para os moradores das cidades impactadas.

O governador determinou urgência na tramitação do projeto, conforme disposto no artigo 28 da Constituição Estadual, para que a nova legislação possa entrar em vigor o quanto antes.

Senhor do Bonfim no Tocantins

Maior manifestação religiosa do Tocantins, a Romaria do Senhor do Bonfim é celebrada nos municípios tocantinenses de Natividade, Tabocão, Araguacema e Taguatinga. O ponto alto da festividade ocorre no dia 15 de agosto, quando reúne milhares de fiéis que buscam renovar a fé e manifestar a sua devoção pelas graças alcançadas durante os festejos do Senhor do Bonfim.