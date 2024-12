Justiça determina exclusão de perfil em rede social voltado para difamar moradores de Nova Olinda

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 33ª Delegacia de Polícia de Nova Olinda, conseguiu, após representação junto ao Poder Judiciário, excluir um perfil de rede social que tinha o objetivo claro de difamar os moradores da cidade que fica na região Norte do Estado.

A investigação iniciou imediatamente após inúmeros moradores procurarem a Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência denunciando as postagens feitas com fotos e vídeos difamatórios dos moradores locais, incluindo a exposição de cenas de estupro e nudez.

“Nos foi forçoso pedir a exclusão do perfil por inteiro, pois ele se mostrava voltado exclusivamente para este fim: humilhar os moradores da cidade, conduta esta que é inadmissível e que exigia uma atuação policial qualificada”, pontua o delegado Fellipe Crivelaro, titular da 33ª DP de Nova Olinda.

A exclusão do perfil foi determinada nessa quarta-feira, 18, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína. “O responsável pelo perfil excluído – que se encontra em anonimato – ainda será identificado, e naturalmente, responderá por todos os delitos que praticou, bem como terá sua identidade revelada para as vítimas, com o intuito de oportunizar o ingresso de eventual ação indenizatória”, concluiu o delegado.