Ministro Renan Filho confirma vinda ao local do acidente na ponte sobre o rio Tocantins: “Vamos analisar as causas e tomar as medidas”

da redação

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reportou a interdição total da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que faz a ligação entre os estados de Tocantins e Maranhão. A ponte desabou na tarde deste domingo (22/12), interrompendo o fluxo de veículos no local. Até o momento duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas.

Em um postagem no X, o ministro informou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fez a interdição total da BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, pois “o vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde”.

“Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias”, informou o ministro.