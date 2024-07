No sudeste do TO, encontro com empresários apresenta balanço do setor minerário

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Tocantins (Ameto), reuniu os principais empresários do seguimento da mineração da região sudeste do Tocantins, na cidade de Almas. No encontro realizado na sexta-feira, 5, foi apresentado um balanço das ações no primeiro semestre e as metas da Gestão Estadual para o setor minerário em 2024.

De acordo com o presidente da Ameto, general Marco Martin, no primeiro semestre deste ano, foram assinados termos de acordos de cooperação técnicas importantes para o setor minerário, além da participação em grandes feiras de eventos e pesquisa de remineralizadores de solo e transição energética.

“O Tocantins desponta no contexto do mercado mineral no Brasil, por se posicionar estrategicamente numa uma área essencial para a produção agrícola e com logística de transporte viável, por meio das ferrovias norte-sul, rodovias estaduais e a BR-153. O Estado é o terceiro maior produtor brasileiro de calcário, matéria-prima essencial para a produção de fertilizantes, abastecendo produtores nos estados da região do Matopiba, composta pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia”, afirmou o presidente.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou que o Governo do Tocantins continuará incentivando o setor, pois acredita no desenvolvimento da mineração no Tocantins. “É uma satisfação enorme participar dessa reunião com um setor tão importante para o nosso Estado, a mineração. Sabemos da importância do setor para a economia do Tocantins e nós vamos analisar para que as solicitações sejam atendidas com segurança jurídica. Nós temos uma malha ferroviária favorável, e o crescimento dessas mineradoras na região trará diversos empregos, transformando a realidade local”, destacou o Governador.

Participaram da reunião vários empresários do setor da mineração e do agronegócio da região sudeste do Tocantins.