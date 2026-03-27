NOTA PÚBLICA – EM DEFESA DO JORNALISMO ÉTICO E RESPONSÁVEL

O jornalismo profissional, exercido por profissionais formados e comprometidos com a ética, não se confunde com a mera divulgação de conteúdos sensacionalistas em busca de engajamento.

Por: Redação

Fonte: SINDICATO DOS JORNALISTAS DO TOCANTINS

Diante da circulação de imagens extremamente sensíveis e de violência sexual que circula nas redes sociais, divulgadas por perfis que se autodenominam “de notícias”, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins manifesta profunda indignação e repúdio.

A exposição de cenas relacionadas a um crime de estupro, além de desrespeitosa com a vítima, seus familiares e toda a sociedade, representa uma grave violação dos direitos humanos e afronta diretamente à legislação brasileira. Trata-se de uma prática irresponsável, que ignora princípios básicos da dignidade humana e da proteção às vítimas de violência.

O jornalismo profissional, exercido por profissionais formados e comprometidos com a ética, não se confunde com a mera divulgação de conteúdos sensacionalistas em busca de engajamento. Há critérios, responsabilidade social e, sobretudo, compromisso com a verdade, com o cuidado e com o interesse público.

Casos de violência, especialmente os que envolvem vítimas em situação de extrema vulnerabilidade, exigem tratamento criterioso, linguagem adequada e, acima de tudo, respeito. A espetacularização da dor não informa — ela agride, revitimiza e contribui para a banalização da violência.

É com essa preocupação e indignação que apelamos ao Ministério Público Estadual, defensor da ordem jurídica e os dos interesses sociais e individuais indisponíveis, que atue no sentido de proteger a vítima e responsabilizar quem patrocina a exposição indevida das agressões.

Reforçamos que o papel do jornalista vai além de noticiar: é contextualizar, apurar com rigor, preservar identidades quando necessário e contribuir para o debate público com responsabilidade.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais reafirma seu compromisso com a defesa do jornalismo ético, responsável e humanizado, e alerta a sociedade sobre os riscos de consumir e compartilhar conteúdos que violam direitos e ferem a dignidade das pessoas.

Mais do que nunca, é fundamental valorizar o jornalismo profissional — aquele que informa sem ferir, que denuncia sem explorar, e que cumpre sua missão social com seriedade e respeito.

Alessandra Bacelar

Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins.