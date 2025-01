Da redação

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 07, trouxe a nomeação do jornalista Márcio Anderson Raimundo da Rocha (Márcio Rocha) ao cargo de secretário de Comunicação do Tocantins. Ele retorna ao cargo que deixou em dezembro do ano passado, após pedido do governo do estado para que todos os secretários deixassem as suas pastas.