Prefeita Josi e Adailton Fonseca participam do Fórum da Mineração do Tocantins, em Palmas

da redação

A prefeita Josi Nunes está juntamente com o vice-prefeito eleito, Adailton Fonseca, participando do 1º Fórum da Mineração do Tocantins. O evento está acontecendo nesta manhã (06) em Palmas e é organizado pela Agência de Mineração do Estado (Ameto).

O evento, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) conta com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Mineração e do Serviço Geológico do Brasil (SGB), além de grandes mineradoras atuantes no Tocantins e representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao setor mineral do Brasil.

“Aqui está sendo discutidas as principais tendências em tecnologia, pesquisa, softwares e outros produtos voltados à indústria mineral”, destacou Josi.

Também serão apresentados dados sobre investimentos, fiscalização e gestão no setor. Os participantes podem prestigiar ainda uma exposição composta por minerais do Tocantins, como ouro, esmeralda, cristais diversos, fosfato, dentre outros, no hall de entrada do Palácio Araguaia.