Produção agrícola: APROEST cobra recuperação da TO-255 em Lagoa da Confusão

da redação

A precariedade da TO-255, especialmente no trecho que conecta Lagoa da Confusão a Barreira da Cruz, tem causado grande preocupação entre os produtores rurais da região. As obras de pavimentação, iniciadas anteriormente, foram interrompidas, deixando áreas ainda não asfaltadas em estado crítico, sem qualquer manutenção, o que agrava ainda mais a situação.

Wagno Milhomem, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (APROEST), ressaltou os prejuízos enfrentados pelos produtores. “Com as obras paralisadas os trechos sem pavimentação estão intrafegáveis. Isso compromete o escoamento de uma área de cerca de 60 mil hectares de produção agrícola”, afirmou.

Ao todo, 22 quilômetros de estrada apresentam condições tão ruins que caminhões não conseguem trafegar para realizar o transporte da produção. “Se essa situação não for solucionada rapidamente, os impactos econômicos serão significativos, afetando não apenas os produtores, mas toda a cadeia produtiva que depende dessa rota estratégica”, alertou Milhomem.

A TO-255 é essencial para o escoamento agrícola e o desenvolvimento econômico da região. Durante o período chuvoso, a situação se agrava, com relatos de caminhões atolados ao longo do trecho. Os produtores aguardam que as autoridades competentes adotem medidas urgentes para restabelecer a trafegabilidade e minimizar os prejuízos..