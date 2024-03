Tocantins recebe pela primeira vez edição do Círio de Nazaré

Da redação

Integrantes da Diretoria e da Guarda de Nazaré confirmaram presença, em maio, na primeira edição do Círio de Nazaré na cidade de Nazaré do Tocantins, que leva o nome da padroeira da Amazônia, localizada na região do Bico do Papagaio.

O Círio foi oficialmente lançado em 30 de julho do ano passado pelo pároco, padre Josimar Campos, durante a primeira visita histórica da imagem peregrina oficial de Nossa Senhora de Nazaré à cidade tocantinense.

Nesta terça-feira (19/3), em Belém (PA), o padre Josimar Campos se reuniu com integrantes da Diretoria do Círio e da Guarda de Nazaré para discutir a preparação da festa Mariana.