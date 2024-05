Peixes são encontrados mortos no rio Santa Tereza próximo a divisa de Talismã com Jaú

da redação

Segundo o prefeito de Talismã, Diogo Borges uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Cilvil e o Naturatins estiveram no local ontem à tarde para verificar o acontecido. Há denúncia, ainda sem comprovação, envolvendo um grupo de garimpeiros de ouro que estariam jogando mercúrio no Rio.

Nas redes social foi publicado um Comunicado da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de Talismã, de Jaú do Tocantins, de uma operação em conjunto para dar uma resposta ao caso. O alerta continua para evitar consumo de peixes no Rio Santa Tereza na divisa com Talismã e Jaú do Tocantins, ate que o laudo seja concluído.

“Senhoras e senhores, estamos com mortandade de peixes no Rio Santa Tereza, evite o consumo e a pescaria entre a balsa e a ponte da TO 373, Alvorada Peixe”, informou.

“Um laudo técnico tem um prazo médio de conclusão de 15 a 30 dias, mas estaremos fazendo o possível para concluir no menor tempo, isto porque os laboratórios especializados atendem dentro de seus próprios cronograma”, destacou a Defesa Civil de Talismã.