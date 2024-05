Governo do Tocantins e representantes dos meios de comunicação alinham divulgação de campanha de arrecadação voltada ao Rio Grande do Sul

Por Redação

A pedido do governador Wanderlei Barbosa, o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha, reuniu-se nesta segunda-feira, 6, com representantes dos meios de comunicação do Tocantins, para alinhar a divulgação de uma campanha estadual que vai arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

A ação Tocantins pelo Rio Grande do Sul, liderada pela primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, foi discutida nesta segunda-feira entre secretários, presidentes de autarquias, representantes de entidades e associações, que compartilharam ideias e de que forma cada um pode contribuir.

“Estamos lançando uma grande campanha e estivemos reunidos com os representantes dos meios de comunicação para pedir o apoio na divulgação, tanto em termos publicitários, quanto jornalísticos e todos abraçaram a ideia, se prontificaram a fazer isso de forma totalmente voluntária”, ressaltou o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha. De acordo com o secretário, a expectativa é que nesta terça-feira, 7, parte da campanha já esteja no ar, nos sites de notícias.

Outra forma de arrecadação será durante a realização do show de abertura da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), que ocorre nesta quinta-feira, 9. “Nossa expectativa com a arrecadação dos camarotes é de R$ 200 mil, que serão revertidos 100% para as vítimas, bem como algumas toneladas de alimentos, que serão juntadas com as doações da Aprosoja, do CTG, de empresários e da sociedade civil, que estão se juntando nesse grande esforço para conseguir um apoio efetivo para os nossos irmãos, que estão passando por um momento difícil”, pontuou o secretário Márcio Rocha.

O representante do Grupo Jaime Câmara, Paulo Caragelasco, destacou a necessidade da união em torno da campanha.

“É um momento difícil e todos nós temos que nos unir. O Grupo Jaime Câmara não é diferente e vamos fazer parte desta campanha capitaneada pelo Governo do Tocantins. O jornalismo vai atuar junto com o governo, mostrando os pontos de arrecadação e, mais do que isso, explicando a necessidade de fazer o melhor para ajudar o Rio Grande Sul”, pontuou.

“Vamos dar todo o apoio de divulgação dos pontos de coleta. Vamos correr para ver se a gente consegue ajudar o mais rápido possível, o pouquinho que cada um fizer, podemos ter certeza que vai ser muito bem-vindo”, enfatizou o empresário do ramo de rádio, Arrehenius Naves.

Também presente na reunião, o presidente da Associação dos Meios de Comunicação do Tocantins, Alex Câmara, parabenizou o Governo do Tocantins pela iniciativa.