Procon Tocantins encontra variação de até 179,86% em produtos para o Dia das Mães

Por Redação

Uma das datas mais especiais está chegando, e com ela vem as compras dos presentes que é um gesto de amor e carinho. E para ajudar o consumidor na hora de comprar o presente para o dia das mães que se comemora no próximo domingo, 12, o Procon Tocantins realizou uma pesquisa nesta terça-feira, 7, em nove estabelecimentos comerciais de Palmas.

Foram pesquisados 61 produtos como sapatilha, sandália rasteira, calça, vestido, smart tv, smartphone, notebook, bolsa, secador de cabelo, perfume, flores entre outros.

A maior variação encontrada durante a pesquisa do Procon Tocantins foi de 179,86%, no vestido. O menor preço encontrado foi R$ 49,99 e o maior R$ 139.90.

Em segundo lugar ficou a sandália rasteira, com variação de 167,22%, vendida entre R$ 29,90 e R$ 79,90. E em terceiro ficou a saia, com variação de 148,28% e preços entre R$ 49,90 e R$ 119,90.

Link da pesquisa completa: https://central.to.gov.br/download/375898

O diretor de fiscalização do Procon Tocantins, Magno Silva ressalta que “Os preços informados se referem aos encontrados no dia da pesquisa e estão sujeitos a alterações pelos estabelecimentos, pois nesse período que se aproxima ao dia das mães, podem surgir condições especiais oferecidas pelos estabelecimentos como descontos e promoções”, enfatiza.

Importante

Quanto às compras pela internet, é importante ressaltar que independente de qualquer coisa, o consumidor pode exercer o arrependimento da compra em até sete dias após o recebimento do produto, conforme estabelece o art. 49 da Código de Defesa do Consumidor (CDC);

“É fundamental que o consumidor exija a nota fiscal, ela é a garantia que o consumidor tem da legalidade da compra. Além disso, com a nota é possível realizar a troca ou devolução do que foi adquirido, bem como abrir uma reclamação ou registrar uma denúncia no Procon Tocantins, caso aconteça algum problema” explica o superintendente do Procon Tocantins, Rafael Pereira Parente.

Denuncie

O consumidor pode entrar em contato com o órgão através Disque Procon 151 ou pelo WhatsApp Denúncia (63) 99216-6840.