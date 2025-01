UFT oferta 970 vagas para cursos EAD em diferentes regiões do estado

da redação

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Coordenação da Universidade Aberta do Brasil, informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo por Análise Curricular (PSAC EAD) 2025/1. O processo oferece 970 vagas distribuídas entre sete cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EAD), atendendo estudantes em polos espalhados por diversas localidades do estado.

Os cursos disponíveis incluem Administração Pública, Computação, Matemática, Química e Gestão de Cooperativas. Os polos de apoio presencial estão localizados em Araguacema, Arraias, Cristalândia, Dianópolis, Gurupi, Guaraí, Miracema, Palmas, Palmeirópolis, Pedro Afonso e Taguatinga, garantindo maior acessibilidade ao ensino superior de qualidade.

Período de Inscrições

As inscrições começaram no dia 2 de janeiro de 2025 e seguem até 10 de fevereiro de 2025, às 17h, pelo site www.uft.edu.br/concursos-e-selecoes. Durante o mesmo período, os candidatos devem enviar a documentação comprobatória necessária para a análise curricular.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 24 de fevereiro de 2025, com as matrículas da primeira chamada programadas para os dias 26 a 28 de fevereiro de 2025.

A seleção, destinada a portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, busca promover a inclusão por meio da oferta de vagas em ampla concorrência e ações afirmativas.