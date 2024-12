Exército estuda instalar uma Companhia de Engenharia no Tocantins

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira o senador Eduardo Gomes foi recebido pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva em um café da manhã, no quartel general, em Brasília.

O tema do encontro foi dar sequência a uma solicitação já feita pelo senador para a instalação de uma Companhia de Engenharia do Exército no estado do Tocantins.

O general Tomás mostrou-se receptivo à demanda e determinou o realização de um estudo aprofundado para que seja possível avançar bastante nesse projeto em 2025. O senador informou já ter tratado do tema com o governador Wanderlei Barbosa, que colocou-se à disposição para tomar todas as medidas para dotar o Tocantins dessa ferramenta que fomentará o seu desenvolvimento. Por ser um investimento de alto valor, a bancada da câmara e do senado será convocada a trabalhar, todos unidos sobre um só objetivo.

A Companhia de Engenharia do Exército, dentre outros serviços, é especializada em construção, asfaltamento e manutenção de estradas. Participaram do encontro , os generais, Richard Nunes, Marcio Ribeiro, Silva Neto; o comandante da Aeronáutica Marcelo Damasceno e o brigadeiro Reginaldo Pontirolli. Ficou acertada uma visita do comandante do Exército e sua equipe ao Tocantins no início do próximo ano.