Governador Wanderlei Barbosa destina recursos para Aguiarnópolis e travessia gratuita começa a operar

Medida emergencial atende moradores de Aguiarnópolis e Estreito/MA; transporte de passageiros foi iniciado nesta nesta segunda-feira, 27

Por Redação

A travessia gratuita de passageiros por barcos entre os municípios de Aguiarnópolis/TO e Estreito/MA iniciou nesta segunda-feira, 27. A medida emergencial foi determinada pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, que reuniu-se virtualmente na sexta-feira, 24, com a equipe de governo para que medidas urgentes fossem tomadas em relação ao transporte na área afetada pelo desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira.



O chefe do Executivo destacou a prioridade do Governo do Tocantins em atender rapidamente às necessidades da população. “Nosso compromisso é garantir que as pessoas afetadas sejam assistidas. Estamos empenhados em superar esse momento com responsabilidade e trabalho conjunto”, pontuou o governador Wanderlei Barbosa.



A travessia de forma gratuita atende aos moradores dos municípios de Aguiarnópolis e Estreito. Em uma primeira etapa, o Governo do Tocantins destinará um aporte de R$ 135 mil para garantir o transporte gratuito por 30 dias, enquanto são conduzidas as tratativas para soluções permanentes, assegurando a mobilidade da população dos dois municípios. O valor total pode chegar a R$ 300 mil.

A ação ficou definida em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 27, na sede da prefeitura de Aguiarnópolis, e contou com a presença de representantes da Agência Tocantinense de Regulação (ATR); da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto); do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO), além de vereadores, equipe técnica do município e membros da Associação dos Barqueiros de Aguiarnópolis.

A parceria entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Aguiarnópolis permite a operação de 10 barcos de médio porte, cada um com capacidade para transportar de cinco a oito passageiros. As embarcações funcionarão todos os dias, das 5 às 19 horas, exclusivamente para o transporte gratuito de pessoas.

O prefeito de Aguiarnópolis, Wanderly dos Santos Leite, enfatizou que o apoio estadual é fundamental. “Essa travessia gratuita representa alívio e segurança para a nossa população. Agradecemos ao Governo do Tocantins por essa parceria”, reforçou.

“As nossas embarcações estão prontas para o transporte, que será feito com toda a segurança e a agilidade, com o apoio do Governo do Tocantins e da prefeitura da cidade”, ressaltou o presidente da Associação dos Barqueiros de Aguiarnópolis, José Gonzaga da Conceição.

Fiscalização

A equipe da ATR será responsável por fiscalizar o andamento e a segurança do transporte, com o apoio do Corpo de Bombeiros, que manterá uma equipe fixa no local. O presidente da Agência, Matheus Pereira Martins, reforçou que o Governo do Tocantins acompanhará todo o processo durante esse período inicial. “O governador Wanderlei Barbosa tem se empenhado nessa questão. Passamos dias analisando a área e, na sexta-feira, 24, após uma reunião remota, ele determinou o início imediato. Hoje [segunda-feira, 27] estamos aqui, com a equipe do governo e de outros órgãos, para anunciar oficialmente o início dessas travessias totalmente gratuitas”, salientou o presidente da ATR.

Ponte JK

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira (Ponte JK), localizada na BR-226 e responsável pela ligação entre Aguiarnópolis, no Tocantins; e Estreito, no Maranhão, é uma estrutura de responsabilidade do governo federal. Embora a administração e a manutenção da ponte não sejam de competência estadual, o Governo do Tocantins tem atuado de forma emergencial para minimizar os impactos causados à população e garantir alternativas de mobilidade e apoio social enquanto são aguardadas ações federais para solucionar a questão.