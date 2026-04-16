Governador Wanderlei Barbosa lança 26ª Agrotins durante Farm Day Fazendão e autoriza uso de créditos de ICMS por produtores

O governador Wanderlei Barbosa abriu nesta quinta-feira (16), durante a 4ª Farm Day Fazendão, na Fazenda Pai e Filho, em Cariri (TO), e lançou a 26ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2026), com o tema “Origem rastreada, qualidade comprovada”. O evento ocorre de 12 a 16 de maio em Palmas e inclui um decreto que permite a produtores rurais aplicar créditos acumulados de ICMS na compra de máquinas e insumos.

Decreto incentiva investimentos no setor agropecuário

O lançamento reuniu produtores, empresários e autoridades do agronegócio. Barbosa assinou decreto que autoriza produtores inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS a usar saldos credores acumulados – principalmente de exportações – para aquisições na feira. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) validará as operações, com unidades no local para agilizar o processo. Os pedidos devem ser protocolados entre 12 e 16 de maio.

A medida responde a demandas do setor e visa estimular a economia rural. Em 2025, a Agrotins gerou R$ 5,07 bilhões em negócios, recorde histórico. Para 2026, 80% dos 383 estandes já foram vendidos, no Parque Agrotecnológico de Palmas. O presidente do Grupo Fazendão, Volney Aquino, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do setor. “É um momento de conexão do agronegócio, de geração de conhecimento e tecnologia, de aproximação entre as pessoas e, principalmente, de realização de negócios. É um ambiente muito positivo, de oportunidades. Para nós, é uma honra estar aqui, com o Governo do Tocantins, no Farm Day, participando também do lançamento da Agrotins”, frisou.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, Fred Sodré, enfatizou a rastreabilidade como foco, alinhada a normas nacionais. “A feira difunde tecnologias e fortalece o ambiente de negócios”, disse. O governador destacou o agronegócio como pilar do crescimento estadual e a interiorização do evento para aproximar produtores.

Empresários como Moacir Gonçalves de Oliveira, da Amazon Agro Consultoria, confirmaram participação e elogiaram a escolha do local. A Farm Day Fazendão, promovida pelo Grupo Fazendão e Sebrae/TO, prossegue até 18 de abril, com palestras sobre geopolítica e inovação agropecuária.

Evento consolida Tocantins no mapa agrotecnológico do Norte

A Agrotins promove sustentabilidade, pesquisa e comercialização de tecnologias. Órgãos como Seagro, Adapec, Ruraltins e Fapt apoiam a organização, junto a empresas privadas.