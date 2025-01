Governador Wanderlei Barbosa promete conclusão da pavimentação da estrada do Trevo da Praia ainda este ano

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta segunda-feira (20) durante coletiva com a imprensa que a pavimentação da estrada que dá acesso ao Trevo da Praia será concluída e entregue até o final deste ano. O compromisso foi reafirmado durante sua agenda oficial no sul do estado, reforçando o compromisso de sua gestão com a melhoria da infraestrutura rodoviária no Tocantins.

“Estamos empenhados em entregar essa estrada totalmente pavimentada ainda neste ano. É uma obra que não apenas melhora a mobilidade, mas também traz segurança e desenvolvimento para a região”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

A obra, que atende a uma demanda antiga da população e dos produtores da região, é vista como estratégica para o desenvolvimento econômico local, facilitando o escoamento da produção agropecuária e promovendo maior integração entre os municípios.