Governador Wanderlei Barbosa reafirma compromisso com obras estruturantes e saúde no Sul do Tocantins e faz uma avaliação do último ano de governo 

Em visita a Formoso do Araguaia, governador destaca a entrega de quartel, recuperação de rodovias, potencial etnoturismo na Ilha do Bananal, recuperação das estradas vacinas, cronograma para o Hospital Regional de Gurupi e visita na rodovia que liga Gurupi ao Trevo da Praia. Ele anunciou também “um grande pacote de obras para o Estado”

Por Wesley Silas

FORMOSO DO ARAGUAIA – O governador Wanderlei Barbosa cumpriu agenda na região sul do estado nesta terça-feira, focando em segurança pública, infraestrutura viária e saúde. Durante a visita, o chefe do Executivo estadual destacou o potencial produtivo da região, especialmente no setor de grãos e pecuária, e detalhou o cronograma de obras que devem marcar o último ano de sua gestão.

Segurança e Infraestrutura

Um dos pontos centrais da agenda foi a inauguração do novo quartel da Polícia Militar em Formoso do Araguaia. Segundo o governador, a obra contou com a colaboração do setor produtivo local.

No campo da infraestrutura, Barbosa reconheceu os desafios impostos pelas chuvas intensas, que afetaram trechos importantes como as rodovias entre Araguatins e Augustinópolis.

Grande pacote de obras”

O governador anunciou um “grande pacote de obras” para recuperação asfáltica e encascalhamento de vias de terra, com destaque para o trecho entre Natividade e a divisa com a Bahia, além da duplicação da via entre Araguaína e Novo Horizonte.

Sobre o trecho entre Gurupi e o Trevo da Praia

Wanderlei informou que realizará uma vistoria pessoal para avaliar a qualidade dos serviços executados.

Saúde: Hospital Regional de Gurupi

Questionado sobre o Hospital Regional de Gurupi, o governador criticou gestões anteriores, classificando promessas passadas como “enganação” devido à falta de projetos básicos hidráulicos e elétricos.

“Estamos organizando os recursos para fazer uma parte importante este ano e deixar alinhado para que a próxima gestão dê continuidade”, afirmou. Ele também garantiu a entrega de mais de 90% das obras do Hospital de Araguaína e do Hospital da Mulher ainda em seu mandato.

Turismo e Meio Ambiente

Wanderlei Barbosa também discutiu o potencial do etnoturismo e da pesca esportiva na Ilha do Bananal e na região do Cantão. Ele defendeu a exploração sustentável da biodiversidade para atrair turistas internacionais focados na observação de fauna e flora.

Futuro Político

Ao final da entrevista, o governador reforçou sua decisão de permanecer no cargo até o fim do mandato, em janeiro do próximo ano, descartando uma saída antecipada para disputar o Senado [08:07]. “Tomei a decisão de ficar até o final do meu governo para continuar ajudando o estado. Quem vai dizer o meu futuro é Deus e as pessoas”, concluiu .

Assista à entrevista completa: