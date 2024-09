Governador Wanderlei Barbosa recebe Medalha JK do Governo de Minas Gerais por sua contribuição ao país

Honraria que leva o nome do ex-presidente Juscelino Kubitschek premia personalidades e entidades que prestam serviços relevantes à sociedade brasileira

Por Ivan Trindade/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu nesta quinta-feira, 12, em Diamantina/MG, a Medalha JK. Esta honraria, que leva o nome em homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, visa reconhecer e incentivar personalidades e entidades que prestam serviços relevantes à população brasileira. Na ocasião, o governador estava acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero; e do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Antônio Barbosa.

“Receber uma medalha com tanto significado, quanto esta, nos enche de alegria. Acreditamos que o bom desenvolvimento do nosso estado impacta diretamente no progresso do país como um todo. Agradecemos ao Governo de Minas Gerais, na pessoa do governador Romeu Zema, por essa honraria”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa, também recebeu a honraria.

“É uma grande honra poder participar de um evento em Diamantina, cidade histórica e tradicional de Minas Gerais, um estado que tem grande importância no país. Esta é uma solenidade cheia de simbolismo e estar aqui, participando deste evento, juntamente com o governador Wanderlei Barbosa, nos enche de alegria, honra e satisfação”, ressaltou o comandante.

Anfitrião da cerimônia, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enfatizou que o momento serve para parabenizar quem contribui com o desenvolvimento de Minas e do Brasil.

“Juscelino Kubitschek é o símbolo do sonho mineiro: avançar rumo ao progresso. No ano em que se completam 122 anos do nascimento do ex-presidente da República, entregamos a Medalha JK àqueles que também são um exemplo de visão”, pontuou o governador.

Medalha JK 2024

Na solenidade, foram distribuídas 120 comendas, sendo 30 no grau Grande Medalha; e 90 no grau Medalha de Honra. A Medalha JK foi criada pela Lei n° 11.902, de 1995, sendo entregue pela primeira vez em 1996. A cerimônia é realizada anualmente no dia do aniversário do ex-presidente, nascido em 1902 (há 122 anos). Costumeiramente, são agraciadas personalidades e instituições do cenário político, econômico, social e cultural de Minas e do país, que contribuem para o desenvolvimento do estado.