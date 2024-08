Governo do Tocantins é premiado como o 3° estado que mais evoluiu na oferta de serviços públicos digitais

O governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama do Tocantins e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, e do presidente da Agência de Tecnologia da Informação, Alírio Felix Martins Barros, recebeu nesta quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro/RJ, o Prêmio Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital 2024. O Tocantins ficou em 3° lugar em relação aos estados que mais evoluíram no índice. A premiação ocorre dentro do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (Secop) 2024, realizado na capital carioca e visa reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo digital nas administrações públicas federais, estaduais e municipais.

“Nossa equipe tem feito um brilhante trabalho integrando todas as áreas como escolas, sistema de saúde e rotas de turismo. Temos feito investimentos em tecnologia, fazendo sempre todo o esforço para qualificar nossos servidores, para que eles possam modernizar e desenvolver nosso Estado. Quando começamos a gestão, a nossa folha de pagamento dos servidores era rodada em 36 horas, porém agora é em 2 horas. Então, todo esse avanço, que fizemos e continuamos fazendo, está sempre focando em prestar um serviço de eficiência com rapidez e qualidade para o cidadão”, pontuou o chefe do Executivo.

O Prêmio Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) e pelo Ministério da Economia, com o objetivo de medir o nível de maturidade digital dos estados e compor, por meio de indicadores, o pilar de eficiência da máquina pública.

Trabalho da ATI

Órgão responsável por implementar as políticas de inovação na oferta de serviços públicos digitais no Estado, a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) fez-se presente na cerimônia com o titular da pasta, Alírio Felix Martins Barros. Na ocasião, ele destacou que esse prêmio é um reconhecimento, não só da Agência, mas do trabalho do governador Wanderlei Barbosa e de toda a equipe do Estado.

“No ano passado, nós estivemos nesse evento e falamos que em 2024 estaríamos nesse palco. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje [quinta-feira, 8], representando o nosso estado e a nossa população, recebendo esse prêmio pelo trabalho que temos feito. Esse resultado mostra toda a evolução nos índices do governo, não só na tecnologia, mas também na educação, na saúde, no comércio e nas indústrias. É um reflexo da gestão que entende que a tecnologia pode sim melhorar a vida do cidadão, dando mais transparência e oferecendo serviços com mais qualidade”, destacou.

Inovação no Tocantins

Para além do avanço da folha de pagamento, conforme mencionado pelo governador Wanderlei Barbosa, estão disponíveis atualmente no Estado mais de 700 serviços no Pronto Digital, programa de atendimento ao cidadão do Governo do Tocantins, com participação da Secretaria de Estado da Administração (Secad). No portal, mais de 100 mil pessoas estão cadastradas e mais de 65 mil solicitações foram atendidas. O sistema também otimizou no Tocantins o fornecimento da assistência farmacêutica que, antes, tinha que ser feita em Palmas e, no momento, já está sendo feito diretamente no portal, o que traz dignidade e economia para os cidadãos que vivem no interior do Estado.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica, ressaltou que o prêmio recebido pelo Governo do Tocantins evidencia a elocução dos serviços digitais do Estado. “Essa evolução facilita a vida do cidadão em todos os aspectos e em todas as áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico e social. Nesse ponto, a administração sempre colabora com esse caso de sucesso, aprimorando o serviço público. Temos como exemplos a posse digital, a evolução do sistema de folha e evolução no sentido de não ter mais processos físicos, dentre outros”, comentou.

Também participaram do evento o titular da Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília (Serb), Carlos Manzini; o secretário de Estado do Turismo (Setur), Hercy Filho; o secretário de Estado da Comunicação (Secom), Márcio Rocha; e o presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev-TO), Sharlles Fernando.

Texto: Ivan Trindade/Governo do Tocantins

Edição: Daniela Oliveira

Revisão Textual: Marynne Juliate