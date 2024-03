Iniciativa do deputado Gutierres Torquato: Tocantins passar a ter dia do Casamento Comunitário no calendário de eventos do Estado

Por Redação

O Governo do Estado do Tocantins sancionou a Lei que institui o Dia do Casamento Comunitário no Calendário de Eventos do Estado. O Projeto de Lei (PL), apresentado pelo pelo deputado estadual Gutierres Torquato, em junho de 2023, visa promover a inclusão e a celebração da união de casais em todo o território tocantinense.

A PL, proposta por Gutierres Torquato, tem como objetivo principal tornar o Casamento Comunitário uma parte oficial do calendário cultural e turístico do Estado do Tocantins. Esta medida visa oferecer a oportunidade para que casais de diferentes regiões do estado realizem o sonho de oficializar sua união perante a lei e a sociedade.

“Nós vamos realizar sonhos por todo o Tocantins, levando para as demais cidades do nosso estado a oportunidade de casais que não têm condições de oficializar sua união”, enfatizou o deputado ao celebrar a PL sancionada.

Relembre

O primeiro Casamento Comunitário, idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato e realizado através do Instituto Gratidão Tocantins (IGT), ocorreu em Gurupi ainda em junho de 2023. Neste evento histórico, 100 casais tiveram a oportunidade de subir ao altar e realizar o sonho de se casar. A segunda edição do evento da capital da Amizade está prevista para o dia de 18 de maio.

Já em 2024, o Casamento Comunitário uniu 20 casais no município de Alvorada. O evento foi fruto da parceria entre o IGT e a prefeitura municipal e foi a primeira celebração desse projeto de levar o Casamento Comunitário a todo o Tocantins e não somente a Gurupi.

Com a instituição do Dia do Casamento Comunitário no Calendário de Eventos do Estado do Tocantins, proporcionamos a oportunidade única para fortalecer os laços familiares e promover a união de casais que não tem a condição financeira de realizar o sonho de subir ao altar.