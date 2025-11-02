Jovem de 23 anos de São Valério do TO desaparece após deixar carro às margens da MS‑497 em Paranaíba

Por Redação

A Polícia Civil de Paranaíba investiga o desaparecimento de Nadson Bispo dos Santos, 23 anos, natural de São Valério (TO), mas registrado na manhã desta sexta‑feira (31). A mãe do jovem procurou a delegacia ao perder contato com o filho durante a madrugada.

Segundo o boletim de ocorrência, Nadson teria se envolvido em um acidente no centro de Paranaíba enquanto conduzia o carro do pai. Após o ocorrido, o veículo foi deixado na região do acidente. Em seguida, ele teria ido à casa da família e pegado seu próprio veículo, um Gol G5, e não foi mais visto desde então.

O automóvel foi encontrado pela família abandonado próximo ao posto fiscal da MS‑497, no sentido à saída para Minas Gerais, com a chave na ignição e pertences pessoais no interior, entre eles celular e carteira. De acordo com relatos, Nadson teria seguido a pé em direção à ponte Alencastro.

O boletim registra ainda que o jovem publicou nas redes sociais mensagens com tom de despedida e deixou recados para amigos. Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região da ponte Alencastro, às margens do Rio Paranaíba, mas não localizaram vestígios até o momento. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada por precaução, caso o jovem tenha seguido para aquele estado.

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba informou que retomará as buscas na manhã de sábado (1º). Familiares pedem que quem tiver informações sobre o paradeiro de Nadson entre em contato com as autoridades.

(Informações: Polícia Civil, Corpo de Bombeiros)