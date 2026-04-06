Laurez participa da saída da Folia do Divino em Monte do Carmo e reforça compromisso com a cultura e a religiosidade do Tocantins

Por Redação

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSD, Laurez Moreira, participou neste domingo de Páscoa (5) da tradicional saída da Folia do Divino, no município de Monte do Carmo. A celebração, que marca o início de um dos ciclos religiosos mais simbólicos do estado, reúne fiéis, foliões e lideranças em uma manifestação de fé, cultura e identidade popular.

Ao lado do prefeito Rubão, Laurez acompanhou o início da jornada dos foliões, que percorrem comunidades rurais e municípios vizinhos ao longo de cerca de 35 dias, mantendo viva a tradição da Folia do Espírito Santo, expressão secular da religiosidade católica que rememora as andanças de Jesus Cristo e seus discípulos.

Durante o evento, Laurez destacou a relevância da manifestação para a preservação das raízes culturais do povo tocantinense. Em sua fala, enfatizou o valor da tradição como elemento de identidade coletiva. “Essa é uma cidade de tradição, e a saída da folia reúne gente de todo o estado. Aqui vemos a força da religiosidade e da cultura do nosso povo. Precisamos preservar aquilo que temos de mais valioso: nossas raízes, nosso jeito de ser.”

A Folia do Divino no município é marcada pelo encontro das chamadas “folias de cima e de baixo”, que percorrem diferentes regiões até se reunirem novamente no momento da “recolhida”, encerrando o ciclo com celebrações comunitárias.

Laurez também fez questão de reconhecer o trabalho da igreja e dos organizadores, além de enaltecer o papel dos foliões que mantêm viva a tradição. “Quero parabenizar o padre pela condução e, principalmente, cada folião que percorre as comunidades, levando fé e mantendo viva essa tradição tão bonita. Isso educa, fortalece e une as pessoas.”

O vice-governador ainda ressaltou a importância histórica de Monte do Carmo, conhecida por seu passado ligado à mineração de ouro e, atualmente, por sua vocação para o desenvolvimento agrícola. “Monte do Carmo carrega a história do nosso estado. É a cidade do ouro, mas também representa o presente e o futuro com a agricultura moderna. Saio daqui convicto de que o município continuará crescendo e se desenvolvendo, sem abrir mão da sua essência.”

A presença de Laurez no evento reforça sua atuação próxima às comunidades e seu compromisso com a valorização das tradições culturais e religiosas do Tocantins, elementos que, segundo ele, são fundamentais para o fortalecimento da identidade e do desenvolvimento do estado.