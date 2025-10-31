Me privatizei; Kátia Abreu anuncia saída da vida pública e retoma carreira no setor privado

Por Wesley Silas

A ex-senadora e ex-ministra da Agricultura Kátia Abreu anunciou sua retirada da vida pública em breve depoimento ao Portal Atitude — sua primeira declaração em três anos. Em tom sereno, disse ter cumprido seu papel na vida pública e que agora opta pela atuação no setor privado.

“Cumpri meu papel na vida pública e fui muito feliz. Faria tudo de novo. Um ciclo se fechou e outro se abriu: a vida privada. Aceitei também com alegria e me privatizei”, afirmou a executiva.

Kátia Abreu iniciou sua trajetória política em Gurupi, onde foi a primeira mulher a presidir o Sindicato Rural local. Eleita deputada federal (2003–2007) e senadora (2007–2015; 2015–2023), foi também a primeira mulher a presidir a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a ocupar o cargo de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2015–2016).

Ao longo de seus mandatos, participou da tramitação de projetos e políticas voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura e da agropecuária, entre os quais iniciativas relacionadas à Ferrovia Norte–Sul, à Hidrovia Tocantins, ao Código Florestal (Lei 12.651/2012), ao Arco Norte da logística e à adoção de transgênicos. Também esteve envolvida em ações legislativas de apoio a micro e pequenas empresas durante a pandemia e em emendas destinadas à saúde do Tocantins.

Após deixar o Senado, Kátia Abreu integrou o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e, em julho deste ano, assumiu posição global de agronegócio e bioenergia na Ambipar, empresa de soluções ambientais com atuação em 43 países e listada na B3 e na bolsa de Nova York.

(Reportagem exclusiva Portal Atitude)