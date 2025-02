Por Redação

Mestre‬‭ em‬‭ Biotecnologia‬‭ pela‬‭ UFT‬‭ é‬‭ aprovado‬‭ em‬‭ 1º lugar‬‭ no‬‭ doutorado‬‭ e‬ convidado para palestrar em evento internacional nos EUA‬ ‭

Magno Oliveira, mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) no campus de Gurupi e biólogo formado pelo CEULP/ULBRA, foi aprovado em primeiro lugar no doutorado em Biotecnologia da Bionorte – Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, do Colegiado Estadual do Tocantins. O programa é coordenado por Guilherme Nobre L. do Nascimento e tem como vice-coordenadora a professora Elisandra Scapin, com orientação do professor Raphael Sanzio Pimenta, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da UFT desde agosto de 2016.

Recentemente, Magno foi convidado para palestrar no 5º Encontro Internacional das Revistas Científicas, promovido pela RECIMA21, uma das mais respeitadas organizações científicas internacionais. O evento acontecerá em 31 de outubro de 2025, na Florida Christian University (FCU), na Flórida, Estados Unidos. Este encontro reúne pesquisadores, acadêmicos, editores e profissionais de diversas áreas para promover debates, troca de conhecimentos e fortalecimento da colaboração científica global.

Além de sua trajetória acadêmica, Magno Oliveira participa de grupos de pesquisa registrados no CNPq e colabora com as professoras Susana Cristine Siebeneichler e Juliana Cristina Holzbach, da UFT. Recentemente, ele foi nomeado embaixador do “Paperguide”, uma ferramenta de assistência à pesquisa que utiliza inteligência artificial para otimizar processos acadêmicos. Este software auxilia na organização de citações, geração de resumos e interação com PDFs, sendo a segunda IA acadêmica mais utilizada por estudantes no Brasil devido à sua praticidade e custo acessível.

Magno também lidera o projeto @normatizaoficial, que já concedeu bolsas de estudo a acadêmicos no Tocantins. Além disso, participa em projetos de pesquisa na UFT, em Palmas e Gurupi, colaborando com grupos no Brasil e em outros países, como Índia e Estados Unidos. Seus esforços incluem o desenvolvimento de tecnologias baseadas em inteligência artificial e outros projetos destinados a criar novos produtos por meio da biotecnologia.

Em entrevista, Magno afirmou que está se afastando de algumas atividades para se dedicar exclusivamente ao doutorado na UFT. “É um momento crucial para minha carreira, e quero dedicar toda minha energia ao doutorado e aos projetos de pesquisa em desenvolvimento”, declarou.

Mesmo com suas conquistas, Magno diz: “Não me considero um cientista completo; sou apenas um curioso com sede de conhecimento e trabalho”.

Ele possui diversas publicações, incluindo quatro livros e artigos científicos citados em pesquisas respeitadas, como o projeto de Amir Behjat et al., financiado pela NASA. Um de seus artigos, “Experimental Planning Factorial”, foi citado em um estudo sobre metodologias para avaliação de sistemas complexos, visando apoiar as metas da NASA no desenvolvimento de habitats de longo prazo na Lua.

Atualmente, Magno Oliveira busca contribuir significativamente para a UFT e se consolidar como um nome de destaque no compartilhamento de conhecimento no Brasil e internacionalmente.

