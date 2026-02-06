Morre aos 50 anos o empresário e influenciador mineiro Henrique Maderitte

Por Wesley Silas

O empresário e influenciador digital mineiro Henrique Maderitte morreu nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, aos 50 anos, vítima de um infarto fulminante.

Maderitte foi encontrado sem vida em seu haras particular, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. Informações iniciais apontam que ele sofreu um mal súbito poucas horas após gravar mais um de seus vídeos, publicados tradicionalmente às sextas-feiras, sempre ao meio-dia.

Muito conhecido nas redes sociais — especialmente no Instagram — Henrique ganhou projeção nacional com o bordão: “Sexta-feira, meio-dia! Sextou, bebê! Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais”. Com milhares de seguidores, ficou marcado pelo bom humor, pelo estilo espontâneo e por comentários frequentes sobre a realidade política e econômica do país.

Além da atuação como influenciador, Henrique Maderitte trabalhava no ramo da construção civil e era reconhecido como empresário na região. Seu último vídeo, gravado nesta sexta-feira, trazia críticas ao sistema político brasileiro e reforçava seu tom habitual, combinando ironia e senso crítico.

Confira a última postagem do Maderitte nesta sexta-feira

A morte de Maderitte gerou comoção entre admiradores e amigos, que utilizam as redes sociais para prestar homenagens e relembrar momentos marcantes de sua trajetória. O último registro publicado por ele passou a ser compartilhado como uma das principais lembranças de seu bom humor e de sua forma característica de se comunicar com o público.