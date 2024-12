No Tocantins, 63,2% dos domicílios já são quitados

Por Redação

O Censo 2022 mostrou que, no estado, 63,2% das pessoas residem em imóveis próprios e quitados, ou seja, 952,9 mil pessoas moram nestes locais. No estado, ainda, 19,1% dos entrevistados moravam em imóveis alugados e 8,6% estavam em imóveis próprios, mas ainda constavam em fase de pagamento.

A taxa no Brasil foi bem próxima a essa, sendo 63,6% de imóveis próprios quitados. Já o número de domicílios quitados sendo pagos e alugados foi de 9,0% e 20,8%, respectivamente.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o primeiro resultado do Censo 2022 baseado em amostra. No levantamento que percorreu todo o país, cerca de 10% da população respondeu ao questionário amostral, ou seja, que incluiu perguntas mais longas. Esta foi a primeira divulgação deste tipo de questionário.

Como os dados serão preliminares e baseados na amostra, os resultados precisam de uma ponderação para que se tornem representativos da população, ou seja, os dados definitivos, previstos para serem liberados em 2025, podem diferir dos preliminares.

*Mais de 42,0% dos domicílios tocantinenses tem entre seis a nove cômodos*

Em relação ao número de cômodos nos domicílios do estado, 42,0% deles possuíam entre seis a nove cômodos, ou seja, 215,9 mil. Com cinco cômodos, foram contabilizados 137,5 mil (26,7%) e com quatro, 86,7 mil deles (16,8%).

No Tocantins, há mais domicílios com dez cômodos ou mais (22,8 mil) do que com apenas um cômodo (1,5 mil).

A distribuição de dormitórios por número de moradores em domicílios permanentes no estado mostrou que 54,2% dos deles abrigam mais de um morador até dois moradores. Os que possuem um morador ocupando o espaço foi registrado em 32,2%; mais de dois moradores até três moradores registraram 10,5% e, com mais de três moradores, apenas 2,9% da totalidade.

As paredes de 80,4% dos domicílios tocantinenses tem como material principal alvenaria ou taipa com revestimento, enquanto 15,6% possuem alvenaria sem revestimento. O número é maior que o alcançado pela Região Norte, que obteve 63,2% e abaixo da taxa no Brasil, de 87,0%.

*Máquina de lavar roupas estava presente em 54,8% dos domicílios tocantinenses*

A preliminar da Amostra do Censo 2022 também investigou a quantidade de domicílios que possuíam máquina de lavar. A pesquisa mostrou que 826 mil domicílios tocantinenses, o que representou 54,8% do total. O número ficou abaixo da taxa nacional, de 68,1%.

Quanto ao acesso à internet, 1,3 milhão de moradores de domicílios particulares permanentes possuíam, o que somou 87,0% do montante. A Região Norte obteve 81,0% na varável e, o país, 89,3% do total.