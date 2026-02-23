Pesquisa de graduandos em Psicologia é publicada em revista científica Qualis A2 e analisa papel do CRP-23 na formação

Sete graduandos do curso de Psicologia de uma instituição de ensino superior em Palmas tiveram artigo científico publicado na JNT Facit Business and Technology Journal, periódico classificado como Qualis A2 pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O trabalho analisa o conhecimento de estudantes sobre o Conselho Regional de Psicologia do Tocantins (CRP-23) e aponta lacunas na formação profissional.

Por Redação

A pesquisa científica realizada por graduandos em Psicologia ganhou reconhecimento nacional ao ser publicada em periódico de alto impacto. O artigo, intitulado “O CRP-23 na formação acadêmica: um estudo em uma instituição privada de ensino superior”, foi divulgado na edição 70, volume 1, de janeiro de 2026, da JNT Facit Business and Technology Journal, com DOI registrado e indexação internacional.

A publicação em uma revista Qualis A2, classificação usada pela Capes para medir o padrão dos periódicos científicos no Brasil, costuma ter peso na carreira acadêmica por indicar que o trabalho passou por avaliação de especialistas e foi aceito em um canal mais seletivo. Na prática, isso fortalece o currículo dos autores e pode contar em seleções de mestrado, doutorado e bolsas, além de ampliar a visibilidade da pesquisa. Autores e orientação

O trabalho foi desenvolvido pelos acadêmicos Adélia Teles Folha Soares, Kayllany Ribeiro da Silva, Lucas Ferreira, Mariana Coelho de Araújo, Midian Santos da Silva, Nívia Maria da Mata Rodrigues e Rafaela Lopes da Silva, sob orientação da professora Roseane Ferreira da Silva.

Metodologia e resultados

A pesquisa utilizou abordagem quali-quantitativa com caráter exploratório e descritivo. Os pesquisadores aplicaram questionário estruturado a estudantes do 4º e 6º período do curso de Psicologia. Os dados quantitativos foram submetidos a análise estatística descritiva, enquanto os qualitativos passaram por análise de conteúdo.

Os resultados indicam fragilidades na formação quanto ao conhecimento sobre as funções e atribuições do CRP-23 — órgão responsável por regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional da Psicologia no Tocantins. O estudo aponta a necessidade de maior aproximação entre o Conselho e as instituições de ensino superior para fortalecer a identidade profissional e a prática ética.

Significado da publicação

A classificação Qualis A2 posiciona a revista entre os estratos superiores da produção científica brasileira, patamar geralmente ocupado por pesquisas de programas de mestrado e doutorado. A publicação de trabalho de graduandos nesse nível representa reconhecimento do rigor metodológico e da qualidade da pesquisa.

Segundo a orientadora Roseane Ferreira da Silva, o resultado marca um avanço significativo. “Publicar em periódico Qualis A2 ainda na graduação demonstra amadurecimento científico e reforça que a pesquisa é eixo estruturante da formação em Psicologia”, afirmou.

A pesquisadora Midian Santos destacou a relevância do trabalho para o desenvolvimento acadêmico. “Esse resultado nos motiva a seguir produzindo conhecimento e contribuindo com o fortalecimento da profissão”, declarou.