Polícia Militar reforçará fiscalização poluição sonora causada por fogos de artifício, recomenda MPE

Em Gurupi existe a Lei Municipal nº 2.572/2022 que proíbe o manuseio, queima e soltura de fogos de artifício. No Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa, sancionou Lei nº 4.133/2003 trata da proibição da queima e soltura de fogos de artifício de estampido no Estado, visando à saúde de grupos com grande sensibilidade ao ruído, como idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, bebês, pessoas com deficiência, crianças e animais. A Recomendação encaminhada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) à Polícia Militar do Tocantins (PMTO), requereu que, no período de 30 a 31 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, sejam realizadas atividades preventivas e de combate à poluição sonora e à perturbação ao sossego público proveniente do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício, estampido ou quaisquer artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso.