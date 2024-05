Bombeiros do Tocantins vão ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

da redação

O Governo do Tocantins, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), está em prontidão para ajudar no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, provocadas pelas fortes chuvas que há dias atingem dezenas de cidades gaúchas. O governador Wanderlei Barbosa colocou as equipes à disposição do governo rio-grandense nas primeiras horas desta quinta-feira, 2 de maio.

“Em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, o Governo do Tocantins está disponibilizando o auxílio dos nossos bravos bombeiros para ajudar nas operações de resgate e assistência às vítimas do temporal que assola o estado gaúcho. Vamos superar essa adversidade juntos”, declara o governador Wanderlei Barbosa.

Auxílio tocantinense

Por conta do estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) está disponibilizando a Seção de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC), vinculada à Companhia Independente de Busca e Salvamento (Cibs), que contém atualmente quatro Binômios de busca (Bombeiro Militar+Cão ). Caso seja acionada, a companhia disponibilizará dois Binômios e dois mergulhadores para ajudar nas buscas. Além disso, o Corpo de Bombeiros do Tocantins cederá um tenente como oficial de ligação para coordenação e comunicação da missão no estado do Sul, caso seja solicitado.

O comandante da Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Donaldo Lourinho de Oliveira, informa que, mediante toda a situação, o Corpo de Bombeiros do Tocantins está apto a ajudar o estado gaúcho, reforçando o espírito de solidariedade e cooperação entre os bombeiros, destacando a importância da preparação e da resposta rápida em situações de emergência. “A Companhia Independente de Busca e Salvamento é a Unidade Especializada do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins que reúne especialistas na área de mergulho, salvamento aquático, busca terrestre, busca com cães e salvamento em alturas. Nós, da Companhia, estamos em estado de alerta para atender qualquer chamamento dos nossos camaradas, irmãos, bombeiros do Rio Grande do Sul. Estamos acompanhando toda a situação que está acontecendo no sul, preparando o nosso pessoal para uma eventual mobilização e apoio”, ressalta o tenente-coronel Donaldo.

SBRESC

A Seção de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC), integrante da Companhia Independente de Busca e Salvamento (Cibs) do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, desempenha um papel fundamental na operação de resgate em situações de emergência. Com sua equipe altamente treinada e seus cães especialmente preparados para missões de busca e salvamento, a SBRESC atua em diversas situações, desde desastres naturais até buscas por pessoas desaparecidas.

“Vale ressaltar que a nossa unidade possui profissionais já com experiência prática nesse tipo de ocorrência. Nossos profissionais já foram mobilizados para situação de desastres em outros estados, então nós já temos essa expertise e estamos todos motivados e prontos para atuar em caso de necessidade. Estamos solidários aos nossos irmãos rio-grandenses-do-sul e nos colocamos à disposição”, finaliza o tenente-coronel Donaldo.

Estado de Calamidade Pública

Nos últimos dias, a quantidade de chuva que inundou o Rio Grande do Sul triplicou a média habitual para esta temporada, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os aguaceiros já resultaram em 11 fatalidades e deixaram 21 pessoas desaparecidas, conforme os dados mais recentes fornecidos pela Defesa Civil e pela Polícia Civil. Após o ocorrido, houve um acionamento geral para ajudar nas buscas, onde o Tocantins está de pronto emprego caso haja necessidade.

Na noite da última quarta-feira, 1° de maio, o Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade pública. O decreto ressalta danos humanos e materiais significativos causados por alagamentos, granizo, inundações, entre outros, classificados como desastres de nível III. Assinado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o decreto determina apoio às áreas afetadas pela administração pública estadual, em cooperação com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e permite solicitações semelhantes por municípios, sujeitas à avaliação e homologação pelo Estado. Vigorará por 180 dias, utilizando a Codificação e a Classificação Brasileira de Desastres (Cobrade) para identificar o evento como código 1.3.2.1.4 (chuvas intensas dentro de tempestades).