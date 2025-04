Ação da polícia civil prende dono de lava-jato e comparsa suspeitos de sequestrar homem e cobrar R$ 30 mil de resgate

da redação

Na Noite desta sexta-feira, 25, a pronta intervenção da Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), resultou nas prisões de dois indivíduos de 18 e 33 anos, suspeitos de praticar um crime de extorsão, mediante sequestro, que ocorreu em Palmas, na manhã da última quinta-feira, 24. A vítima é um homem de 24 anos, que foi sequestrado e levado para um cativeiro, em Porto Nacional.

O delegado Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho explicou que as investigações iniciaram ainda na noite dessa quinta-feira, quando familiares da vítima registraram o Boletim de Ocorrência, informando sobre o seu desaparecimento. “Os familiares da vítima passaram a receber uma cobrança no valor de R$ 30 mil de indivíduos que o teriam sequestrado e exigiam o pagamento do resgate”, destacou.

A partir das informações obtidas, as equipes da 1ª DEIC passaram a monitorar locais, inclusive até o próprio histórico da vítima, sendo constatado que ela trabalhava com serviço de cobrança de empréstimos feitos por agiotas. Os oficiais identificaram que, possivelmente, os autores do sequestro fizeram empréstimos e estavam sendo cobrados pela vítima.

Na manhã desta sexta-feira, a vítima foi libertada pelos sequestradores, conforme ela mesmo relatou aos policiais quando foi localizada pela equipe da DEIC. Mesmo em liberdade, a equipe policial seguiu em diligências no sentido de encontrar os supostos autores.

Motivação

Segundo a vítima, um dos autores também tinha uma dívida, proveniente de um empréstimo pessoal contraído com terceiros. Fato que pode ter motivado os mesmos, com auxílio de um adolescente, a planejar e executar o crime.

Ainda conforme relato da vítima, ela foi rendida* em sua residência, na quadra Arse 111 (1104 Sul), em Palmas, e levada até uma área de periferia, em Porto Nacional, próximo à residência de um dos suspeitos, de 18 anos, onde foi amarrada, torturada e submetida a intenso sofrimento físico.

“Os autores chegaram a gravar um vídeo agredindo a vítima, que estava com os pés e mãos amarrados, e mandaram para a família, exigindo que os parentes lhes entregassem a quantia de R$ 30 mil, que seria o valor do resgate a ser pago para libertar o homem, inclusive fazendo ameaças de morte, caso o pagamento não fosse feito”, frisou o delegado Onofre.

Porém, a vítima não tinha esse valor para pagar e, no decorrer das investigações, acabou sendo libertada, com lesões por todo o corpo, que foram comprovadas por meio da realização de exame de corpo de delito.

O delegado Antônio Onofre ressalta que somente por meio das investigações subsequentes será possível comprovar toda a dinâmica do crime e demonstrar o papel que cada um teve na extorsão, mediante sequestro.

Prisões

Com a intensificação das diligências investigativas, os indivíduos de iniciais J.K.B., de 33 anos, dono de um lava jato e A.V.P.A., de 18 anos, foram capturados em flagrante pelas equipes da 1ª DEIC, no final da tarde desta sexta-feira, em suas residências em Porto Nacional.

Eles foram levados para a sede da DEIC – Palmas, submetidos aos procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, encaminhados à Unidade Penal da Capital, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

“Pelo que apuramos até o momento, a partir do relato da vítima, três pessoas se reuniram com o propósito de sequestrar e extorquir dinheiro da vítima e seus parentes, com o uso de tortura e agressão física. No entanto, essas hipóteses somente serão comprovadas ao final das investigações”, pontuou o delegado Antônio Onofre.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Bruno Azevedo, esteve presente na sede da 1ª DEIC e acompanhou todo o desdobramento das ações, que resultaram na libertação da vítima de sequestro e na prisão dos sequestradores. “Trata-se de um crime que não é muito comum aqui em nossa cidade, mas desde o primeiro momento, nós demos todo o suporte necessário para que as equipes da 1ª DEIC, de forma brilhante, conseguissem resgatar a vítima, bem como localizar e prender os suspeitos em pouco mais de 24 horas”, ressaltou.

O delegado Afonso Lyra, titular da Diretoria Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DRACCO), exaltou o resultado da operação liderada pela 1ª DEIC. “Essa é mais uma operação que teve um excelente resultado, pois de forma ininterrupta, as equipes da 1ª DEIC praticamente desvendaram o crime, conseguiram encontrar a vítima, que era a maior prioridade, e também prenderam os autores, demonstrando assim, mais uma vez a excelência e total capacidade da Polícia Civil do Tocantins”, disse.