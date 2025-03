Armas de uso restrito e grande quantidade de munições de diversos calibres são apreendidas pela Polícia Civil em Colinas

da redação

Armas e diversas munições foram apreendidas durante mais uma ação da Operação Narke realizada nesta sexta-feira, 21, em Colinas do Tocantins. O material bélico foi apreendido durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços, sendo um residência na zona urbana e uma fazenda na zona rural da cidade. Os alvos são investigados pelos crimes de estupro, sequestro e cárcere privado.

A operação foi deflagrada pela 3ª Delegacia Regional de Colinas, por meio da 41ª e 42ª DPs, com apoio da 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc – Araguaína), da 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Araguaína) e do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE).

O delegado regional de Colinas, Jodivan Benevides, destaca que a ação realizada nesta quinta-feira faz parte de uma investigação que apura a conduta criminosa de dois homens que se encontram foragidos. “As investigações continuam, bem como as diligências no sentido de capturar os suspeitos que estão foragidos. Eles são apontados como autores dos crimes de estupro, sequestro e cárcere privado, tendo como vítima uma adolescente, e por causa disso, demais informações serão preservadas”, destaca.

Material apreendido

No total foram apreendidos: uma pistola .40 de uso restrito, com três carregadores; um fuzil 5.56 de uso restrito, com cinco carregadores; uma carabina calibre 22, com um carregador; 110 estojos de munição 5.56; 79 estojos de munição .40; 11 munições .40 (ponta plana); 19 munições .40 (poly match); 16 munições .40 (ponta oca); 15 estojos de munição calibre 22; 308 munições de calibre 22; e 186 munições 5.56.