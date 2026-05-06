Polícia Civil do Tocantins recupera máquina agrícola de R$ 350 mil no Maranhão

por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Araguaína), recuperou na manhã desta quarta-feira, 6, um pulverizador agrícola avaliado em R$ 350 mil no estado do Maranhão. A ação integra a Operação Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e visa desarticular um esquema de fraude eletrônica que utilizava negociações simuladas para subtrair bens de alto valor.

Dinâmica da Fraude e Investigação

Segundo o delegado Márcio Lopes da Silva, titular da 3ª DEIC, o crime foi tipificado como fraude eletrônica (Art. 171, § 2º-A, do Código Penal). A investigação apurou que a vítima foi induzida ao erro durante uma transação remota. Os suspeitos utilizaram contratos com aparência de legalidade e contatos telefônicos para formalizar o negócio.

Para viabilizar a fraude, o grupo utilizou:

Cheques sem fundos: Títulos devolvidos por inconsistência de assinatura.

Dados falsos: Uso de informações fraudulentas para conferir credibilidade à transação.

Empresas de fachada: Diligências constataram que a empresa envolvida na compra não possuía existência física ou operacional regular.

Desdobramentos da operação Renorcrim

A apreensão do equipamento no estado vizinho é considerada pela Polícia Civil um passo fundamental para a consolidação das provas materiais. O foco da investigação agora se volta para a identificação completa da cadeia de envolvidos e possíveis ramificações do grupo em outras unidades da federação. A Renorcrim atua justamente no suporte às forças estaduais para combater crimes que cruzam divisas territoriais, dificultando a logística de grupos organizados.

A recuperação de ativos de alto valor destaca a necessidade de integração interestadual no combate a crimes patrimoniais no setor produtivo. No contexto do agronegócio, a vulnerabilidade em transações digitais reflete um gargalo de segurança que demanda vigilância rigorosa das instituições. A eficácia da Operação Renorcrim sinaliza um fortalecimento da cooperação federativa, embora a sofisticação das fraudes estruturadas exponha a urgência de investimentos contínuos em inteligência cibernética para prevenir o prejuízo econômico antes que o deslocamento interestadual de bens ocorra.