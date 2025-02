Assaltantes de celulares são presos pela PM em Gurupi

da redação

Na tarde desta quarta-feira, 05, a Equipe de Patrulha Rural do 4° BPM, via denúncia anônima, conseguiu localizar em Gurupi os dois infratores que praticaram o roubo de dois aparelhos celulares no centro da cidade. A captura dos infratores, de 22 e 31 anos de idade, se deu após abordagem policial, o primeiro na Av. Santa Catarina por volta das 18h e o segundo na Vila São José por volta das 19h.

No local informado havia um indivíduo numa motoneta Honda biz vermelha com as mesmas características utilizadas para a prática delituosa. Com o infrator foram localizados os dois celulares roubados.

Em diligências, seguindo informações do infrator já preso, a Equipe Especializada logrou êxito e localizou o segundo autor na Vila São José, tentando fuga .

Diante dos fatos os infratores foram conduzidos pela equipe da Polícia Militar e apresentados na 12° CAPC – Central de Atendimento da Policia Civil de Gurupi-TO, onde foram autuados em flagrante, os celulares e a motoneta foram exibidos e apreendidos.