Bebê recém-nascido é encontrado abandonado no norte do Tocantins

da redação

Um recém-nascido foi encontrado abandonado em frente à garagem da Secretaria de Infraestrutura no município de Filadélfia, na noite desta quinta-feira (12). A mãe ainda não foi localizada.

Segundo informações da Policia Militar, o caso foi registrado por volta das 21h30, por populares que acionaram o 190. O bebê estava enrolado numa manta, no chão.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o bebê até o Pronto Atendimento de Saúde da cidade, onde ficou sob os cuidados da equipe.

Ainda no local, foram realizadas buscas por imagens de câmeras de segurança nas proximidades, na tentativa de identificar quem teria abandonado o recém-nascido. O caso foi repassado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para apurar as circunstâncias do abandono.