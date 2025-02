Bope da PMTO prende homem com armas de fogo em Lagoa da Confusão

da redação

Equipe do BOPE no âmbito da OPERAÇÃO CIDADE BLINDADA III na área do 4⁰ BPM, obteve informações da equipe do BPMRED, que está empregada na mesma operação, que um indivíduo estaria portanto armas de fogo e efetuando disparos no interior de um estabelecimento na cidade de Lagoa da Confusão/TO.

De posse dessas informações, a equipe deslocou para o referido endereço. No local foi identificado um indivíduo com as características repassadas portanto duas armas de fogo de calibres permitidos. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao masculino e posteriormente conduzido juntamente com os materiais para a 9⁰ Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso/TO, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

MATERIAIS APREENDIDOS:

01- RIFLE CBC 7022 .22 LR N° EWA4812854

01- PISTOLA TAURUS PT 58 SS 380 ACP N° KPB68010

09- MUNIÇÕES INTACTAS CAL .22

03- MUNIÇÕES CAL .22 DEFLAGRADAS

05- MUNIÇÕES CAL .380 INTACTAS

01- CARREGADOR PT .380

01- CARREGADR RIFLE .22

01- LUNETA (T-EAGLE)

01- RÁDIO COMUNICADOR (BAOFENG)

01- FACÃO (COLLINS)

01- APARELHO CELULAR IPHONE (APPLE)