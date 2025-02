Carnaval Seguro: No Tocantins, PRF intensifica ações contra embriaguez e imprudência no trânsito

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (28), a Operação Carnaval 2025 no Tocantins. A ação segue até a quarta-feira de cinzas (5) e tem como objetivo intensificar a fiscalização e a prevenção de sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado. O foco principal será o combate à embriaguez ao volante, prática que coloca em risco a segurança dos condutores e passageiros.

A operação acontece em um período de aumento significativo no fluxo de veículos, especialmente em direção a cidades turísticas e polos de festas carnavalescas. Com base em dados estatísticos e na experiência de anos anteriores, a PRF reforçará o efetivo em pontos estratégicos das BRs tocantinenses, priorizando a atuação em trechos críticos, historicamente marcados por altos índices de sinistralidade.

> Fiscalização e ações educativas

Além da intensificação da fiscalização, a PRF promoverá ações educativas para conscientizar os condutores sobre a importância da direção segura. Serão realizadas abordagens em que os motoristas receberão orientações sobre condutas responsáveis no trânsito. O objetivo é reforçar a mensagem de que pequenas atitudes, como evitar o consumo de álcool antes de dirigir, usar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade, fazem a diferença na redução de sinistros.

Durante a Operação Carnaval 2025, os testes de alcoolemia serão ampliados em todo o estado, buscando coibir a condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool. A PRF também atuará no combate a outras infrações de risco, como ultrapassagens indevidas, uso do celular ao volante, transporte irregular de crianças e desrespeito ao tempo de descanso dos motoristas profissionais.

> Resultados e impacto para a sociedade

A intensificação da fiscalização e das ações educativas no Carnaval de 2024 resultou em uma redução no número de infrações relacionadas à alcoolemia e em menos sinistros e pessoas feridas nas rodovias do estado. A expectativa para este ano é manter a tendência de queda e ampliar a segurança dos usuários das rodovias federais.

> Rodovida

A Operação Carnaval é a última etapa das atividades desenvolvidas na Operação Rodovida. Desde dezembro do ano passado, instituições federais, estaduais e municipais de trânsito intensificaram as ações para segurança viária em todo o país.

Na PRF, o trabalho incluiu as operações Natal, Ano Novo e Carnaval. Neste período, policiais rodoviários federais intensificaram a fiscalização e realizaram ações educativas e preventivas, para conscientizar os motoristas sobre a importância do respeito às normas de trânsito. O objetivo é reduzir o número de sinistros, mortes e feridos nas rodovias federais.

> Restrição de tráfego

Rodovias federais de pista simples do Tocantins

Para melhorar a segurança viária, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em todas as rodovias federais de pista simples do Tocantins: BRs 010, 153, 226, 230, 235 e 242.

Não podendo transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites (estabelecidos pela Resolução nº 882/2021 do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações):

– 2,6 metros de largura;

– 4,4 metros de altura;

– 19,8 metros de comprimento total;

– 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

Carnaval (Dia e horário da restrição):

– 28/02/2025 sexta-feira 16:00 às 22:00

– 01/03/2025 sábado 06:00 às 12:00

– 04/03/2025 terça-feira 16:00 às 22:00

– 05/03/2025 quarta-feira 06:00 às 12:00

O veículo autuado estará liberado para circulação quando do término do horário da restrição.

A PRF reforça a importância do planejamento da viagem e da adoção de medidas preventivas para garantir um deslocamento seguro. Para informações, denúncias e comunicação de emergências, os usuários podem acionar a PRF pelo telefone 191, disponível 24 horas por dia.