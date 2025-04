Caso Delvânia: Ex-vice-prefeito de Caseara é indiciado por feminicídio após conclusão de inquérito

da redação

A 54ª Delegacia de Caseara concluiu, nesta sexta-feira (11), o inquérito policial que apurava as circunstâncias da agressão brutal que levou à morte da dona de casa Delvânia Campelo. O procedimento que até então apurava uma tentativa de feminicídio, foi convertido em feminicídio consumado, após o falecimento da vítima que passou 20 dias internada.

O delegado José Lucas Melo destaca que, após extenso e minucioso trabalho investigativo, o então companheiro de Delvânia, o ex-vice-prefeito de Caseara, Gilman Rodrigues da Silva, de 47 anos, que já se encontra preso preventivamente desde o dia 3 de abril, está sendo formalmente indiciado pelo crime de feminicídio, uma vez que as investigações apontaram ser ele o autor do golpes que inicialmente feriram gravemente a vítima e que acabaram resultando em sua morte.

As investigações tiveram início logo depois que a Polícia Civil tomou conhecimento das agressões sofridas pela vítima, na chácara onde estava com Gilmar, no sábado, dia 22 de março. “Assim que fomos informados sobre o fato, iniciamos os procedimentos investigativos e, em poucos dias, foi possível elucidar toda a dinâmica do crime, que teria sido praticado no contexto de violência doméstica, quando o indivíduo teria desferido repetidos golpes na cabeça da vítima, que sofreu ferimentos gravíssimos”, disse a autoridade policial.

Após determinar a autoria do crime, foi representado pela prisão preventiva do principal suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário da Comarca de Araguacema, sendo que no último dia 3, o homem acabou preso.