Crime bárbaro: Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado em matagal com perfurações de faca

da redação

O corpo de um homem que estava desaparecido em Paraíso do Tocantins, região central do estado, foi encontrado neste sábado (25). Marcos Antonio Rocha Costa, como foi identificado, tinha 28 anos e apresentava marcas de facadas. De acordo com informações da polícia, os autores do crime gravaram um vídeo do corpo e enviaram aos familiares da vítima para a família tentar localizar o corpo. O vídeo do ocorrido circulou as redes sociais.