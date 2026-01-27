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terça-feira, 5 maio

Polícia

Dois detentos são assassinados por colegas de cela após confronto na Unidade Penal de Palmas

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Unidade Penal de Palmas

da redação

Dois presos morreram após um confronto dentro da Unidade Penal Regional de Palmas (UPRP) nesta segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju).

As vítimas foram identificadas como Francisco de Assis Nascimento da Silva, de 25 anos, e Franciney Ferreira dos Santos Machado, também de 25. Ambos morreram no local.

Segundo a Seciju, a briga ocorreu durante um procedimento de movimentação interna para atendimentos jurídicos. Durante o confronto, os detentos teriam utilizado objetos de fabricação artesanal. Os agentes de plantão conseguiram controlar a situação e isolaram a área.

Ainda conforme a Seciju, os suspeitos do crime foram identificados e levados para a delegacia de flagrantes; os presos foram autuados por duplo homicídio.

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