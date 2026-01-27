Dois detentos são assassinados por colegas de cela após confronto na Unidade Penal de Palmas

da redação
Dois presos morreram após um confronto dentro da Unidade Penal Regional de Palmas (UPRP) nesta segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju).
As vítimas foram identificadas como Francisco de Assis Nascimento da Silva, de 25 anos, e Franciney Ferreira dos Santos Machado, também de 25. Ambos morreram no local.
Segundo a Seciju, a briga ocorreu durante um procedimento de movimentação interna para atendimentos jurídicos. Durante o confronto, os detentos teriam utilizado objetos de fabricação artesanal. Os agentes de plantão conseguiram controlar a situação e isolaram a área.
Ainda conforme a Seciju, os suspeitos do crime foram identificados e levados para a delegacia de flagrantes; os presos foram autuados por duplo homicídio.