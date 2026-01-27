Dois detentos são assassinados por colegas de cela após confronto na Unidade Penal de Palmas

Segundo a Seciju, a briga ocorreu durante um procedimento de movimentação interna para atendimentos jurídicos. Durante o confronto, os detentos teriam utilizado objetos de fabricação artesanal. Os agentes de plantão conseguiram controlar a situação e isolaram a área.

Ainda conforme a Seciju, os suspeitos do crime foram identificados e levados para a delegacia de flagrantes; os presos foram autuados por duplo homicídio.