Dupla é presa suspeita de participação no assassinato de filho de ex-prefeito na zona rural de Lagoa da Confusão

da redação

Policiais civis da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Paraíso) e da 58ª Delegacia de Lagoa da Confusão prenderam no início da tarde desta quarta-feira, 23, dois homens investigados por participação no homicídio de Leonel Almeida, 35 anos, ocorrido em 20 de fevereiro deste ano, na zona rural da cidade, após ser alvejado por disparo de arma de fogo.

O delegado-chefe da DEIC – Paraíso, Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho, explica que os suspeitos são investigados por dar suporte aos executores do crime. “A investigação apontou elementos que indicam participação da dupla na morte de Leonel, dando suporte para o homicídio. Por isso, a prisão deles é importante para esclarecer as demais circunstâncias desse crime cuja investigação segue para identificar a autoria e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos “, destaca.

Investigação

Conforme apurado até o momento, no dia 20 de fevereiro, um homem encapuzado invadiu a fazenda onde Leonel e outros indivíduos estavam. Durante a ação criminosa, Leonel foi jogado ao chão e em seguida sofreu disparo de arma de fogo em seu rosto, indo a óbito no local.

Desde então, a Polícia Civil, por meio da 58ª DP de Lagoa da Confusão e da 6ª DEIC, tem realizado diversas diligências, coletando provas sobre o crime.

De acordo com a investigação, após executar Leonel, o criminoso reteve o caseiro e o mecânico na fazenda, empreendendo fuga acompanhado dos outros dois indivíduos que lá se encontravam, supostamente tomados como reféns, utilizando para isso o veículo da vítima e o automóvel pertencente a um dos envolvidos. Posteriormente, o criminoso incendiou o veículo da vítima em uma estrada vicinal, evadindo-se do local, tomando rumo ignorado.

“Os supostos reféns, com o intuito de afastar possíveis suspeitas quanto ao envolvimento no crime, dirigiram-se ao destacamento local da Polícia Militar para comunicar a ocorrência do homicídio. No entanto, o trabalho investigativo apontou que a dupla deu suporte ao crime”, destaca o delegado.

A dupla foi recolhida na Unidade Penal de Paraíso do Tocantins, e segue à disposição do Poder Judiciário.

As investigações prosseguem no sentido de desvendar todas as nuances do homicídio e identificar demais participantes.