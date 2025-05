Em Formoso do Araguaia, dentista é preso suspeito de tráfico de drogas

da redação

Um dentista de 28 anos foi preso pela Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas em Formoso do Araguaia nesta quinta-feira (01). Com ele, os militares encontraram porções de entorpecentes já fracionadas para a venda, uma balança de precisão e um tablete de maconha.

A prisão ocorreu após denúncias que apontavam o envolvimento do dentista na comercialização de drogas na cidade. O homem foi encaminhado à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foi apresentado ao delegado plantonista, junto com todo o material apreendido.