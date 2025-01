Em Gurupi, homem é preso em flagrante após tentar matar vítima com quatro golpes de faca

da redação

Na tarde deste último domingo, 05, a Polícia Civil de Gurupi, através da 3º DHPP, prendeu em flagrante um homem de 24 anos, pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido nas proximidades da rua 13 com a Avenida Ceará, na região central. O investigado, neste último final de semana, após desentendimento esfaqueou por quatro vezes um homem de 44 anos. Logo em seguida, o suspeito evadiu-se do local utilizando a bicicleta que subtraiu da vítima.

Segundo a 3º DHPP, antes da fuga o investigado escondeu a a faca utilizada e quebrou o celular da vítima para dificultar o socorro. As diligências iniciaram-se imediatamente com o levantamento de informações, sendo possível localizar o investigado por volta das 13:00h no parque mutuca transitando com a bicicleta da vítima.

“O homem confessou com detalhes o crime, demonstrando muita frieza e sem nenhum arrependimento, apontando aos investigadores inclusive o local onde escondeu a faca utilizada”, informou a polícia. A vítima foi transferida para o Hospital Geral de Palmas, e permanece em estado gravíssimo.

O autor foi apresentado a autoridade policial plantonista para as providências necessárias e foi colocado a disposição da justiça.