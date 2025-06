Em Gurupi, homem suspeito de tentativa de homicídio motivada por ciúmes é preso

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), cumpriu na manhã desta quinta-feira, 5, um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais A.A.M.M., suspeito de cometer o crime de homicídio na forma tentada contra J.I.A.S. A motivação, segundo as investigações, teria sido ciúmes da ex-namorada da vítima.

O crime ocorreu no dia 11 de maio deste ano, em uma distribuidora de bebidas localizada no setor Nova Fronteira, em Gurupi. Na ocasião, a vítima estava em um momento de lazer quando foi surpreendida pelo agressor, que se aproximou e desferiu vários golpes de arma branca, deixando-a gravemente ferida.

O delegado titular da 3ª DHPP de Gurupi, José Júnior, explicou que com os elementos colhidos ao longo da investigação, foi possível identificar A.A.M.M. como autor do crime, o que resultou na expedição do mandado de prisão preventiva pela Justiça. O investigado foi localizado e preso em sua residência durante a operação desta quinta-feira.

“Seguiremos firmes na missão de dar respostas rápidas e eficazes à sociedade, especialmente nos casos que envolvem violência e tentativa de homicídio. Nosso trabalho é proteger vidas e garantir que os responsáveis por esses atos sejam responsabilizados perante a lei”, afirmou.

Após os procedimentos legais cabíveis o investigado foi encaminhado a Unidade Prisional de Gurupi, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para esclarecimento de todos os detalhes do caso.