Em Gurupi, Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas

da redação

No final da tarde desta segunda-feira, 31, policiais civis da 8ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi) deflagraram mais uma ação de combate à criminalidade, a qual resultou nas prisões de dois homens por tráfico de drogas e na apreensão de porções de maconha cocaína, além de munições intactas de calibres diversos.

Comandada pelo delegado-chefe da 8ª DEIC, Rafael Falcão, a ação teve início quando as equipes da unidade especializada receberam informações de que um homem de iniciais A.M.S., 27 anos, estaria de posse de entorpecentes e armas de fogo em sua residência, localizada no Setor Sol Nascente. Após levantamentos preliminares, a equipe policial tomou conhecimento de que o indivíduo estaria chegando a Gurupi no final da tarde desta segunda-feira, provavelmente trazendo entorpecentes do estado de Goiás.

Com base nos levantamentos efetuados, foi montada campana na BR-153, na entrada da cidade, quando por volta das 17h, os policiais civis abordaram o investigado que estava em um veículo Toyota, modelo Corolla. Após buscas no interior do carro, foi encontrada uma porção de skank. Em seguida, os agentes foram até sua residência, onde estava outro homem de iniciais F.P.S., de 25 anos, que residia na casa, junto com A.M.S.

Os policiais realizaram buscas no interior do imóvel, encontraram e apreenderam duas porções de skank, uma porção de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos do tipo ziplock, uma faca com vestígios de cocaína, 40 munições intactas, calibre 9mm, sete munições .40, bem como R$ 670,00 em espécie.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos até a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, ambos foram recolhidos à Unidade Penal Regional Penal de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.